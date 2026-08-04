Bhagalpur News: मधेपुरा: बीएनएमयू में वोकेशनल कोर्स की परीक्षा सात अगस्त से होगी

Bhagalpur News: मधेपुरा, निज संवाददाता। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय (बीएनएमयू) के परीक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए) सेकंड, फोर्थ एवं सिक्स सेमेस्टर जून- 2026 की परीक्षा तिथि, परीक्षा कार्यक्रम एवं परीक्षा केन्द्र की सूची जारी कर दी है। इस बाबत बीएनएमयू के परीक्षा नियंत्रक डॉ. अरुण कुमार झा ने बताया कि बैचलर ऑफ एप्लिकेशन (बीसीए) सेकंड, फोर्थ एवं सिक्स सेमेस्टर जून 2026 की परीक्षा सात अगस्त से शुरू होगी एवं 13 अगस्त 2026 को समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय स्तर पर एकमात्र परीक्षा केंद्र पार्वती साइंस कॉलेज, मधेपुरा को बनाया गया। पार्वती साइंस कॉलेज परीक्षा केंद्र पर एमएलटी कॉलेज सहरसा, रमेश झा महिला कॉलेज सहरसा, आरएम कॉलेज सहरसा, एसएनएसआरकेएस सहरसा, टीपी कॉलेज मधेपुरा, मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा,बीएसएस कॉलेज सुपौल,यूवीके कॉलेज करामा,आदर्श कॉलेज घैलाढ़, एमएचएम कॉलेज सोनबरसा, एएलवाई कॉलेज त्रिवेणीगंज के स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे।