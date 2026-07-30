Bhagalpur News: बीएमसीएच फीडर आज पांच घंटे बंद रहेगा
Bhagalpur News: तिलकामांझी सब-डिवीजन अंतर्गत कुप्पा घाट स्थित ग्रिल शॉप के समीप गुरुवार को केबल स्ट्रिंगिंग का कार्य किया जाएगा
Bhagalpur News: भागलपुर। तिलकामांझी सब-डिवीजन अंतर्गत कुप्पा घाट स्थित ग्रिल शॉप के समीप गुरुवार को केबल स्ट्रिंगिंग का कार्य किया जाएगा। इसलिए मायागंज पीएसएस से संचालित बीएमसीएच फीडर को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक बंद रखा जाएगा। इस फीडर से जुड़े क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जेई ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे आवश्यक कार्य पहले से निपटा लें।
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