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Bhagalpur News: अररिया: मतदान केन्द्रों की जीपीएस लोकेशन सत्यापित करने के दिए निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कुर्साकांटा में सोमवार को बीडीओ डॉ नायना पॉल की अध्यक्षता में बीएलओ की बैठक हुई। बीडीओ ने सभी बीएलओ को मतदान केन्द्र के सटीक अक्षांश और देशांतर का सत्यापन करने तथा आधारभूत सुविधाओं की स्थिति दर्ज करने को कहा। मतदाता सूची से संबंधित प्रपत्रों का समयबद्ध निष्पादन भी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

Bhagalpur News: अररिया: मतदान केन्द्रों की जीपीएस लोकेशन सत्यापित करने के दिए निर्देश

Bhagalpur News: अरिरया से फुलेंद्र की रिपोर्ट कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि। प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बीआरसी सभा भवन में सोमवार को बीडीओ डॉ नायना पॉल की अध्यक्षता में बीएलओ की बैठक आयोजित की गई। बीडीओ ने कहा कि सभी बीएलओ को एप के माध्यम से अपने अपने मतदान केन्द्र का सटीक अक्षांश एवं देशांतर सत्यापित करना अनिवार्य है। इसके लिए मतदान केन्द्र के भवन अथवा मुख्य प्रवेश द्वार के सामने खड़े होकर ही लोकेशन का सत्यापन करें ताकि एप सही जीपीएस लोकेशन दर्ज कर सके। इसके साथ ही होम स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्प के माध्यम से मतदान केन्द्र की आधारभूत सुविधिाओं यथा पेयजल, बिजली, रैंप, शौचालय सहित अन्य सुविधिाओं की भी स्थिति दर्ज करनी है।

बीडीओ ने सभी बीएलओ से कहा कि मतदाता सूची से संबंधित प्रपत्र 6, प्रपत्र 7 व प्रपत्र 8 लंबित है तो उनका समयवद्ध सत्यापन और उनका निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर कराना सुनिश्चित करें। मौके पर कार्तिक चन्द्र ऋषिदेव, कमलेश झा, सुनिल झा, चंदन गिरी, अशोक कुमार यादव, मुकेश कुमार मंडल, जर्जीश आलम, अरुण शक्ल सहित दर्जनों बीएलओ मौजूद थे।

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