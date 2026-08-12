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Bhagalpur News: ऊर्जा मंत्री को मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भाजपा नेता पूर्व जिलाध्यक्ष बिनोद कुमार मंडल ने ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार से मिलकर नगरह काली मंदिर में हाईमास्ट लाइट, जहांगीरपुर में ट्रांसफॉर्मर और सहोरा में सड़क निर्माण कार्य की मांग की। उन्होंने विद्युत कार्य और कोसी में ड्रम पुल लगाने पर भी चर्चा की। जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष चंदेश्वरी सिंह भी मौजूद थे।

Bhagalpur News: ऊर्जा मंत्री को मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

Bhagalpur News: नवगछिया, निज संवाददाता। भाजपा नेता पूर्व जिलाध्यक्ष बिनोद कुमार मंडल ने ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल से मिलकर नगरह काली मंदिर में हाईमास्ट लाइट लगाने, जहांगीरपुर वैसी में ट्रांसफॉर्मर, और सड़क ऊंचीकरण, सहोरा में सड़क निर्माण कार्य, विद्युत कार्य, कोसी में ड्रम पुल लगाने संबंधी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में विस्तृत चर्चा की। मौके पर जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष चंदेश्वरी सिंह उपस्थित थे।

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