Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: गुरु पूर्णिमा पर संत शिरोमणि गुरु रविदास का किया पूजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: नवगछिया में भाजपा द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत रविदास महाराज की श्रद्धापूर्ण पूजा की गई। कार्यक्रम का संचालन सुबोध सिंह कुशवाहा ने किया। कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कई नेताओं ने भाग लिया।

Bhagalpur News: गुरु पूर्णिमा पर संत शिरोमणि गुरु रविदास का किया पूजन

Bhagalpur News: ​नवगछिया, निज संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी जिला नवगछिया द्वारा गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का विधि-विधान और श्रद्धापूर्वक पूजन-अर्चना किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सह कार्यक्रम संयोजक सुबोध सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने संत रविदास के चित्र पर धूप, दीप, अगरबत्ती, फल, फूल और मिठाई अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में मनोज कुमार पाण्डेय, बबलू चौधरी, रंजीत झा आदि मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:शिष्यों ने गुरुजनों का पूजन कर लिया आशीर्वाद
ये भी पढ़ें:Aurangabad News: संत रविदास के आदर्शों को जीवन में अपनाने का किया गया आह्वान
ये भी पढ़ें:Ranchi News: गुरु पूर्णिमा पर मंदिरों में दीपोत्सव मना
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News BJP

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।