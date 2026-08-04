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Bhagalpur News: जमुई: सोमवारी पर मंदिर परिसर में घुसा बाइक सवार, दानपेटी तोड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: जमुई के महादेव सिमरिया स्थित धनेश्वर नाथ मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर एक युवक बाइक लेकर मंदिर परिसर में घुस गया। उसने दान पेटी को क्षतिग्रस्त कर दिया। श्रद्धालुओं ने एपिसोड देखा, और घटना का वीडियो वायरल हो गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई थी।

Bhagalpur News: जमुई: सोमवारी पर मंदिर परिसर में घुसा बाइक सवार, दानपेटी तोड़ी

Bhagalpur News: जमुई से राकेश सिन्हा की रिपोर्ट। सावन की पहली सोमवारी पर जमुई के महादेव सिमरिया स्थित धनेश्वर नाथ मंदिर में उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक युवक बाइक लेकर मंदिर परिसर में घुस गया। इतना ही नहीं उसने बाइक से दान पेटी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सैकड़ो श्रद्धालु उस युवक को देखते रह गई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। वायरल वीडियो में एक युवक बुलेट बाइक सहित मंदिर परिसर के अंदर दिखाई दे रहा है। वह बाइक पर बैठकर लगातार तेज आवाज में एक्सीलेटर देता है। उस समय दानपेटी के पास कई श्रद्धालु पूजा-अर्चना में जुटे हुए हैं। कुछ ही क्षण बाद युवक बाइक आगे बढ़ाता है और दानपेटी से टकराकर उसे क्षतिग्रस्त कर देता है। इसके बाद भी वह कुछ सेकंड तक बाइक का एक्सीलेटर तेज करता रहता है।

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

घटना के दौरान मंदिर परिसर में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। सोमवारी को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मंदिर परिसर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की थी। परिसर में मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया था। इसके बावजूद युवक का बाइक लेकर सीधे मंदिर परिसर में प्रवेश करना और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब युवक बुलेट बाइक लेकर मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहा था, तब प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे क्यों नहीं रोका। यदि समय रहते उसे रोक दिया जाता, तो दानपेटी को नुकसान पहुंचाने जैसी घटना टाली जा सकती थी।

प्रशासनिक कार्रवाई

घटना ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी, बल्कि सावन में दर्शन के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं की भावनाओं पर ठेस पहुंचा। मंदिर समिति के सचिव पीसी पाठक ने बताया कि घटना के समय समिति के सदस्य मौके पर मौजूद नहीं थे। उनके अनुसार संबंधित युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवक महादेव सिमरिया निवासी पूर्व पंचायत समिति सदस्य मनोज सिंह का पुत्र है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी को दी जाएगी। प्रशासन के निर्देश मिलने के बाद मंदिर समिति आगे की आवश्यक कार्रवाई करेगी। इधर इस घटना पर क्षेत्रीय विधायक पर प्रफुल्ल मांझी ने नाराजगी जताते हुए जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई करने की बात कही है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना कब हुई?
यह घटना सावन की पहली सोमवारी पर हुई।
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