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Bhagalpur News: खगड़िया : सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवक घायल, किया रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बेलदौर, खगड़िया में एनएच 107 पर एक सड़क हादसे में दो युवक घायल हो गए। उन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस ने पीएचसी में भर्ती कराया। दोनों युवक पूजा अर्चना के बाद अपने घर लौट रहे थे जब उनकी बाइक एक बकरी को बचाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया।

Bhagalpur News: खगड़िया : सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवक घायल, किया रेफर

Bhagalpur News: बेलदौर, खगड़िया से जीतेंद्र कुमार की रिपोर्ट थानांतर्गत उसराहा पीरनगरा एनएच 107 नई जीरोमाईल बालू खदहा पुल के निकट सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवक घायल हो गए। घायलावस्था में उसे स्थानीय लोग एवं पुलिस के 112 टीम के सहयोग से पीएचसी में भर्ती करवाया गय। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए खगड़िया सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना रविवार की दोपहर की बताई जा रही है। घायल दोनों युवकों की पहचान सुपौल जिले के भवटियाही थाना के सरायगढ़ गांव निवासी शिव शंकर यादव के पुत्र चंदन कुमार एवं धनेश्वर यादव के पुत्र अजय कुमार के रूप में की गई है।

घायलों के मुताबिक घटना के समय वे देवघर से पूजा अर्चना कर बाइक से अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में घटनास्थल पर एक बकरी को बचाने के क्रम में बाइक दुर्घटना का शिकार हो गई। जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ मुकेश कुमार ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद दोनों युवकों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

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