Bhagalpur News: अररिया: बाइक असंतुलित होकर गिरने से युवक जख्मी
Bhagalpur News: अररिया-फारबिसगंज फोरलेन मार्ग पर हरिया के नजदीक एक बाइक असंतुलित होकर गिर गई, जिसमें बाइक सवार युवक अंसार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों और परिजनों ने उन्हें सदर अस्पताल अररिया पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार अररिया-फारबिसगंज फोरलेन मार्ग स्थित हरिया के समीप बाइक असंतुलित होकर गिरने से बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गये। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी युवक का इलाज किया जा रहा है। जख्मी युवक अंसार बताया जा रहा है।
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