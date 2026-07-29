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Bhagalpur News: अररिया : बाइक असंतुलित होकर गिरने से युवक जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अररिया के फारबिसगंज फोरलेन मार्ग पर मुरबल्ला के पास एक युवक महताब बाइक चलाते समय असंतुलित होकर गिर गया। स्थानीय लोगों और परिजनों ने उसे गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल अररिया पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

Bhagalpur News: अररिया : बाइक असंतुलित होकर गिरने से युवक जख्मी

Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार की रिपोर्ट अररिया। अररिया-फारबिसगंज फोरलेन मार्ग स्थित मुरबल्ला के समीप बाइक असंतुलित होकर गिरने से बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गये। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी युवक का इलाज किया जा रहा है। जख्मी युवक महताब बताया जा रहा है।

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