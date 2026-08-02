Bhagalpur News: बांका: गोपालपुर मोड़ पर सड़क हादसे में तीन लोग घायल
Bhagalpur News: बांका में संतोष गोपालपुर मोड़ के पास शनिवार रात एक बाइक सवार ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। जिसमें बाइक पर सवार दो युवक और बुजुर्ग सहित तीन लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुँचाया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Bhagalpur News: बांका से संतोष गोपालपुर मोड़ के समीप शनिवार देर रात एक बाइक सवार ने सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार दो युवक तथा बुजुर्ग सहित कुल तीन लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को उपचार के लिए निकटवर्ती अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक की रफ्तार तेज थी, जिसके कारण चालक नियंत्रण खो बैठा। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घायलों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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