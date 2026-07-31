Bhagalpur News: खगड़िया: गोली मारकर एक युवक की बदमाशों ने की हत्या

Bhagalpur News: खगड़िया: गोली मारकर एक युवक की बदमाशों ने की हत्या
Bhagalpur News: खगड़िया से जितेन्द्र कुमार की रिपोर्ट जिले के अलौली थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलतौड़ा के रहने वाले
Bhagalpur News: खगड़िया से जितेन्द्र कुमार की रिपोर्ट जिले के अलौली थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलतौड़ा पुल के निकट शुक्रवार की सुबह बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। मृतक स्थानीय ज्वालापुर गांव निवासी पवन पटेल का 38 वर्षीय पुत्र जंगली पटेल बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार वह स्थानीय बस स्टैंड पर किरानी का काम करता था। सुबह लगभग नौ बजे अपने घर से बस स्टैंड पर पहुंचा था। इसी बीच दो बाइक पर चार की संख्या में हथियारबंद बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ आधा चक्र से अधिक फायरिंग की। जिसमे गोली लगने से जंगली पटेल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
गोली चलने की सूचना पर आसपास से लोग जब तक घटनास्थल की ओर दौड़े तब तक हथियारबंद बाइक सवार सभी बदमाश औरा गांव की ओर भाग गए। घटना के बाद लोगों में अफरातफरी मच गई। वही सूचना पर पहुंचे परिजनों के क्रंदन से माहौल गमगीन हो गया। आसपास तनाव का माहौल है। परिजन एसपी को बुलाने व बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजने की बात अड़े हैं। इधर एसपी भानुप्रताप सिंह ने बताया कि प्रथमदृष्टया घटना पारिवारिक विवाद में प्रतीत होता है। आसपास का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। टीम गठन कर घटना में संलिप्त बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
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