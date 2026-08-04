Bhagalpur News: आनंदनगर कॉलोनी से बाइक चोरी
Bhagalpur News: सबौर के आनंदनगर कॉलोनी में बाइक चोरी की घटना सामने आई है। वाहन मालिक मृत्युंजय कुमार ने सबौर थाने में आवेदन दिया है, जिसमें बताया गया कि उनकी बाइक घर के बाहर खड़ी थी। सीसीटीवी फुटेज में तीन लोगों को बाइक चोरी करते हुए देखा गया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Bhagalpur News: सबौर, संवाददाता। सबौर नपं के आनंदनगर कॉलोनी से बाइक चोरी का मामला प्रकाश में आया है। घटना को लेकर वाहन मालिक मृत्युंजय कुमार ने सबौर थाने में आवेदन दिया है। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गयी है। मृत्युंजय कुमार ने बताया कि घर के बाहर बाइक खड़ी की थी। सीसीटीवी फुटेज में तीन लोगों को बाइक चोरी करते देखा गया। सबौर थानाध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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