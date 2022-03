अज्ञात वाहन के चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत

Bike rider dies after being hit by unknown vehicle

जमुई- खैरा मुख्य मार्ग पर इंदपे गांव के समीप शनिवार की रात अज्ञात वाहन के चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान मुंगेर जिले के संग्रामपुर निवासी अमरेंद्र कुमार के पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है। वहीं दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की घटना स्थल पर काफी भीड़ उमड़ पड़ी। युवक के शव को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा गया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा युवक के परिजनों को इसकी सूचना दी गई है। जानकारी के मुताबिक युवक सतगामा में एक किराए के मकान में रहता था। और खैरा थाना क्षेत्र के नवडीहा गांव में सीमेंट और छड़ का दूकान चलाता था। हमेशा की तरह युवक दूकान बंद कर शनिवार की रात बाइक से अपने घर आ रहा था। स्थानीय लोगों की माने तो इंदपे के समीप अज्ञात वाहन की ठोकर से युवक की मौत हो गई। वहीं घटना स्थल पर पहुंची पुलिस द्वारा घटना की जांच पड़ताल की जा रही है।