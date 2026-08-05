Bhagalpur News: अररिया : दो बाइक के बीच हुई टक्कर में युवक जख्मी
Bhagalpur News: अररिया-पूर्णिया फोरलेन पर रामपुर के निकट दो बाइकों की टक्कर में एक युवा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोग और परिजन उसे सदर अस्पताल अररिया ले गए, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। जख्मी युवक का नाम अभिषेक बताया गया है।
Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार की रिपोर्ट अररिया। अररिया-पूर्णिया फोरलेन स्थित रामपुर के समीप दो बाइक के बीच हुई टक्कर में बाइक सवार एक युवा गंभीर रूप से जख्मी हो गये। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकत्सिकों की देखरेख में जख्मी युवक का इलाज किया जा रहा है। जख्मी युवक अभिषेक बताया जा रहा है।
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