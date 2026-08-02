Bhagalpur News: पुलिस दीदी ने साइबर अपराध और महिला सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। बिहपुर बाजार स्थित एक कोचिंग सेंटर में शनिवार को पुलिस दीदी टीम की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बिहपुर थाना से पहुंची पुलिस दीदी टीम के पुअनि अवधेश कुमार और रिया कुमारी ने कोचिंग निदेशक संजीव झा और उपस्थित छात्र-छात्राओं को साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, बाल उत्पीड़न, स्टॉकिंग, छेड़छाड़, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के शोषण से बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अपराध को नजर अंदाज नहीं करें और बिना डर के इसकी सूचना पुलिस को दें।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति में 112, बच्चों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए 1098 तथा साइबर अपराध से संबंधित शिकायत के लिए 1930 हेल्पलाइन पर तत्काल संपर्क किया जा सकता है।