Bhagalpur News: पुलिस दीदी ने साइबर अपराध और महिला सुरक्षा के प्रति किया जागरूक
Bhagalpur News: बिहपुर में शनिवार को एक कोचिंग सेंटर में पुलिस दीदी टीम ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस ने छात्र-छात्राओं को साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और मानव तस्करी जैसी समस्याओं से बचने के उपाय बताए। पुलिस अधिकारियों ने 112, 1098 और 1930 हेल्पलाइन की जानकारी दी और सतर्क रहने की अपील की।
Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। बिहपुर बाजार स्थित एक कोचिंग सेंटर में शनिवार को पुलिस दीदी टीम की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बिहपुर थाना से पहुंची पुलिस दीदी टीम के पुअनि अवधेश कुमार और रिया कुमारी ने कोचिंग निदेशक संजीव झा और उपस्थित छात्र-छात्राओं को साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, बाल उत्पीड़न, स्टॉकिंग, छेड़छाड़, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के शोषण से बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अपराध को नजर अंदाज नहीं करें और बिना डर के इसकी सूचना पुलिस को दें।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति में 112, बच्चों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए 1098 तथा साइबर अपराध से संबंधित शिकायत के लिए 1930 हेल्पलाइन पर तत्काल संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि समय पर सूचना देने से कई अपराधों को रोका जा सकता है।इस दौरान पुलिस टीम ने बताया कि ऑपरेशन विधि पालक का उद्देश्य सुरक्षित महिला, जागरूक युवा और अपराधमुक्त समाज का निर्माण करना है। उन्होंने अभियान का संदेश देते हुए कहा, विधि पालक युवक बने पहचान, सुरक्षित युवती बने सम्मान।कार्यक्रम के अंत में छात्र-छात्राओं ने साइबर सुरक्षा एवं महिला सुरक्षा से जुड़े कई सवाल पूछे, जिनका पुलिस टीम ने सरल एवं व्यावहारिक तरीके से जवाब देते हुए सभी से सतर्क, सजग और जिम्मेदार नागरिक बनने की अपील की।
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