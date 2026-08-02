Bhagalpur News: नरकटिया बासा से कट्टा, कारतूस व 25 लीटर देसी शराब के साथ शातिर गिरफ्तार
Bhagalpur News: बिहपुर पुलिस ने शुक्रवार रात नरकटिया बासा में एक शातिर को गिरफ्तार किया, जो नशे की हालत में लोगों को परेशान कर रहा था। उसके पास से एक कट्टा, दो कारतूस, एक खोखा और 25 लीटर देसी शराब बरामद हुई। आरोपित को कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया।
Bhagalpur News: बिहपुर,संवाद सूत्र। बिहपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार देर रात बिहपुर थाना क्षेत्र के नरकटिया बासा में कार्रवाई कर नशे की हालत में लोगों को परेशान कर रहे एक शातिर को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित संतोष कुमार के पास से एक कट्टा, दो कारतूस, एक खोखा और 25 लीटर देसी शराब बरामद की गई। इस संबंध में बिहपुर थाना में आर्म्स एक्ट व मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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