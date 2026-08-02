Bhagalpur News: सोमवारी मेले की तैयारियों का अधिकारियों ने लिया जायजा
Bhagalpur News: बिहपुर,संवाद सूत्र। बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम में सावन की सोमवारी पर लगने वाले मेले को लेकर
Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम में सावन की सोमवारी पर लगने वाले मेले को लेकर शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिकेत कुमार, बिहपुर अंचलाधिकारी अदिति रंजन, झंडापुर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार और विद्युत विभाग के कनीय अभियंता रविरंजन ने मंदिर परिसर एवं मेला क्षेत्र का संयुक्त रूप से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, बैरिकेडिंग, यातायात व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया कि सोमवारी मेले के दौरान सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त रहें, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
साथ ही संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने और विद्युत व्यवस्था को सुरक्षित एवं निर्बाध बनाए रखने पर भी बल दिया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष मनोहर चौधरी, सचिव श्यामसुंदर राय, कोषाध्यक्ष सह पंसस विमल शर्मा आदि मौजूद रहे।
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