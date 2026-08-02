Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: सोमवारी मेले की तैयारियों का अधिकारियों ने लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: बिहपुर,संवाद सूत्र। बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम में सावन की सोमवारी पर लगने वाले मेले को लेकर

Bhagalpur News: सोमवारी मेले की तैयारियों का अधिकारियों ने लिया जायजा

Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम में सावन की सोमवारी पर लगने वाले मेले को लेकर शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिकेत कुमार, बिहपुर अंचलाधिकारी अदिति रंजन, झंडापुर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार और विद्युत विभाग के कनीय अभियंता रविरंजन ने मंदिर परिसर एवं मेला क्षेत्र का संयुक्त रूप से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, बैरिकेडिंग, यातायात व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया कि सोमवारी मेले के दौरान सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त रहें, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

ये भी पढ़ें:Supaul News: पहली सोमवारी : श्रद्धालुओं के लिए भीमशंकर मंदिर तैयार, प्रशासन अलर्ट

साथ ही संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने और विद्युत व्यवस्था को सुरक्षित एवं निर्बाध बनाए रखने पर भी बल दिया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष मनोहर चौधरी, सचिव श्यामसुंदर राय, कोषाध्यक्ष सह पंसस विमल शर्मा आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Madhubani News: श्रावणी मेले में 298 स्थानों पर दंडाधिकारी व पुलिस की तैनाती
ये भी पढ़ें:Chapra News: श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के निर्देश
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihpur Bhagalpur Latest News Bhagalpur News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।