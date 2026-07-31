Bhagalpur News: बैठक में संरक्षण और संवर्धन पर दिया जोर
Bhagalpur News: बिहपुर प्रखंड की जमालपुर पंचायत में जैव विविधता प्रबंधन समिति की बैठक हुई। मुखिया अरुणा देवी की अध्यक्षता में जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन पर चर्चा की गई। जीआईएस विशेषज्ञ ने स्थानीय जनभागीदारी की आवश्यकता बताई। महंत नवल किशोर दास ने भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की अपील की।
Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। बिहपुर प्रखंड की जमालपुर पंचायत में गुरुवार को जैव विविधता प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता पंचायत की मुखिया अरुणा देवी ने की। बैठक में जैव विविधता के संरक्षण, संवर्धन तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के क्षेत्रीय स्टेशन से पहुंचे जीआईएस एवं रिमोट सेंसिंग पदाधिकारी ने कहा कि जैव विविधता मानव जीवन और पर्यावरण का आधार है। इसके संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी आवश्यक है। बैठक में बिहपुर ठाकुरबाड़ी के महंत नवल किशोर दास ने भी जैव विविधता संरक्षण को सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए लोगों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की अपील की।
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