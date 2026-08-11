Bhagalpur News: यूपी बॉर्डर तक 192 किमी में हाईवे पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
Bhagalpur News: अर्बन्स ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत लगाए जाएंगे ये कैमरे गलत साइड से गाड़ी चलने
Bhagalpur News: भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर अब और अधिक सुरक्षित करने की कवायद तेज हो गई है। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पैनी नजर रखने के लिए एनएचएआई विभाग के अधिकारियों ने अब हाईवे पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण के तहत बिहार-यूपी बॉर्डर से वाया सासाराम होते हुए बनारस तक के 192 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। दूसरे चरण में राष्ट्रीय राजमार्ग 57 और 31 पर भी लगाने की योजना तैयार की गयी है। जिसमें पटना से वाया बेगूसराय नवगछिया, भागलपुर, पूर्णिया एन 31 पर लगेगा। वहीं एनएच 57 के अररिया वाया दरभंगा से सासाराम तक सीसीटीवी कैमरा लगेंगे। हाईवे सीसीटीवी कैमरा अर्बन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत होने वाले इस हाईटेक इंतजाम से अब हाईवे की हर गतिविधि सीधे तीसरी आंख की निगरानी में होगी。
गलत साइड ड्राइविंग और जाम पर मिलेगा तुरंत अलर्ट
इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमैटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा। हाईवे पर यदि कोई वाहन गलत दिशा रॉन्ग साइड से चलता है, तो कंट्रोल रूम को तुरंत इसका अलर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा, दुर्घटना होने या सड़क पर जाम लगने की स्थिति में भी यह सिस्टम स्वतः संबंधित अधिकारियों को सचेत कर देगा। जिससे राहत एवं बचाव कार्य में देरी नहीं होगी। कैमरों के जरिए मिलने वाले इनपुट के आधार पर किस इलाके में क्रिटिकल और एक्सीडेंटल जोन ब्लैक स्पॉट्स की मुकम्मल पहचान की जाएगी। जिससे भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस इंजीनियरिंग उपाय किए जा सकें।
भागलपुर, बेगूसराय, पूर्णिया और नवगछिया एनएच-31 पर भी लगेंगे कैमरे
भागलपुर जिला मुख्यालय सहित उत्तर और पूर्व बिहार को जोड़ने वाले अति-व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर भी सुरक्षा और ट्रैफिक मॉनिटरिंग के कड़े इंतजामों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। भागलपुर से सटे नवगछिया, बेगूसराय और पूर्णिया जैसे प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्रों से गुजरने वाले एनएच-31 पर भारी वाहनों का रेला लगा रहता है। जानकारों का मानना है कि जिस प्रकार सासाराम-बनारस रूट पर 192 किमी के दायरे में यूटीएमएस लागू किया जा रहा है, आने वाले चरणों में उसी तर्ज पर बेगूसराय, पूर्णिया और नवगछिया के संवेदनशील हिस्सों को भी हाईटेक सर्विलांस के दायरे में लाया जाएगा।
सड़क हादसों में आएगी कमी
हाईवे पर बेलगाम रफ्तार और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के चलते आए दिन अनहोनी होती रहती है। इस प्रोजेक्ट के मूर्त रूप लेने से न केवल वाहन चालकों में ट्रैफिक नियमों का खौफ रहेगा, बल्कि अपराध नियंत्रण और त्वरित मेडिकल सहायता पहुंचाने में भी अभूतपूर्व मदद मिलेगी। प्रथम चरण के सफल क्रियान्वयन के बाद इसे बिहार के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों तक विस्तार देने की योजना है।
कोट
हाईवे पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना पर काम चल रहा है। भागलपुर जिले में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के चिह्नित स्थलों की सूची एनएचआई को भेजी गई है।
- एसएन मिश्र, एमवीआई, भागलपुर।
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