Bhagalpur News: न्यास की जमीन पर अवैध निर्माण रोकने का आदेश
Bhagalpur News: बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ने जांच कराने को कहा शिवपुरी कॉलोनी में है न्यास
Bhagalpur News: भागलपुर, मुख्य संवाददाता। बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष ने डीएम को पत्र लिखकर न्यास की भूमि पर अवैध निर्माण को रोकने को कहा है। डीएम को भेजे पत्र में अध्यक्ष ने कहा कि जगदीशपुर अंचलान्तर्गत शिवपुरी कॉलोनी मोहल्ला, इशाकचक में ठाकुर राधाकृष्ण जी के नाम से 0.0545 हेक्टेयर जमीन राजस्व अभिलेख में दर्ज है। लेकिन कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जबकि पर्षद से न तो कोई इस संबंध में आदेश लिया गया है, न ही किसी प्रकार की सूचना दी गई है। वहां कराए जा रहे अवैध निर्माण से जहां मंदिर का स्वरूप नष्ट हो रहा है।
सार्वजनिक न्यास सम्पत्ति का इस प्रकार जानबूझ कर दुरुपयोग या अतिक्रमण और उस पर अवैध निर्माण किया जाना दुखद एवं गैर कानूनी है। सार्वजनिक दायित्व पर्षद के साथ-साथ राज्य सरकार पर भी है। न्यास स्थल पर कुछ लोगो द्वारा अवैध रूप से कराये जा रहे अवैध निर्माण की जांच कराकर उस पर रोक लगाने की कार्रवाई की जाए ताकि सम्पत्ति की सुरक्षा हो सके।
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