Bhagalpur News: भागलपुर जोन के अंतर्गत अब दो नहीं तीन रेंज डीआईजी होंगे
Bhagalpur News: जुलाई 2019 से पहले तक भागलपुर जोन के अंतर्गत भागलपुर व मुंगेर रेंज ही थे
Bhagalpur News: भागलपुर, प्रधान संवाददाता। सात साल बाद बिहार पुलिस में फिर से जोनल सिस्टम को लागू किया गया है। खास बात यह है कि इसके फिर से लागू होने के बाद भागलपुर जोन के अंतर्गत पहले की तरह दो नहीं बल्कि तीन रेंज होंगे। जुलाई 2019 में जोनल सिस्टम को खत्म कर तत्कालीन भागलपुर जोन के दो जिलों बेगूसराय और खगड़िया को मिलाकर बेगूसराय को नया रेंज बनाया गया था। उससे पहले तक भागलपुर जोन के तहत दो रेंज थे भागलपुर और मुंगेर। अब भागलपुर के साथ ही मुंगेर और बेगूसराय रेंज भी इसी जोन में होंगे। हालांकि भागलपुर जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या पहले की तरह ही नौ ही रहेगी। भागलपुर जोन के अंतर्गत भागलपुर रेंज के भागलपुर, बांका और नवगछिया पुलिस जिले होंगे। मुंगेर रेंज के जमुई, मुंगेर, शेखपुरा और लखीसराय एवं बेगूसराय रेंज के बेगूसराय और खगड़िया जिले भागलपुर जोन के जिले होंगे। गौरतलब है कि बिहार पुलिस में जोनल सिस्टम 37 साल तक चली। 1982 में जोनल सिस्टम को लागू किया गया था। कुल चार जोन बनाए गए थे। पटना, भागलपुर, कोसी और तिरहुत जोन। जुलाई 2019 से पहले तक व्यवस्था थी और कुल 11 रेंज को तत्कालीन चार जोन में बांटा गया था。
फील्ड पुलिसिंग को मजबूती मिलेगी, आवास और कार्यालय की करनी होगी व्यवस्था
जोनल सिस्टम को फिर से लागू करने के पीछे फील्ड में पुलिसिंग को सुदृढ़ करना और आम लोगों की ज्यादातर शिकायतें जोन स्तर तक निपटाने की मंशा है। अब फील्ड में जिलों के एसपी से लेकर रेंज में डीआईजी और जोन में आईजी तक लोगों की पहुंच होगी। इससे मुख्यालय पर दबाव कम होगा। राज्य में छह जोन बनाए जाने पर भी बात हो रही थी पर आखिरकार चार जोन पर ही निर्णय लिया गया। इस सिस्टम को लागू करने के बाद बड़े स्तर पर बदलाव भी करने होंगे।
भागलपुर की बात करें तो जोनल सिस्टम लागू रहने तक जोनल आईजी का कार्यालय नाथनगर स्थित एफएसएल भवन में था।
गौरतलब है कि भागलपुर की बात करें तो जोनल सिस्टम लागू रहने तक जोनल आईजी का कार्यालय नाथनगर स्थित एफएसएल भवन में था। उनका आवास पुलिसलाइन परिसर में था जिसमें अब एसपी सिटी का आवास है। ऐसे में भागलपुर रेंज कार्यालय को अगर जोनल कार्यालय बनाया जाता है तो रेंज कार्यालय और रेंज डीआईजी के आवास की व्यवस्था करनी होगी। अगर वर्तमान आईजी कार्यालय को रेंज कार्यालय और डीआईजी आवास बनाए रखा जाता है तो जोनल आईजी के कार्यालय और आवास की व्यवस्था करनी होगी।
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