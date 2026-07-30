Bhagalpur News: भागलपुर: निगम कर्मियों के हड़ताल का दिख रहा मिला जुला असर
Bhagalpur News: भागलपुर नगर निगम के कई पदाधिकारी और कर्मी बिहार राज्य निकाय कर्मी महासंघ के आह्वान पर हड़ताल पर चले गए हैं। नगर आयुक्त के निर्देश पर कुछ कर्मियों ने उपस्थिति दर्ज कराई लेकिन नियमित कार्य से खुद को अलग रखा। हड़ताल का नगर निगम में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है।
Bhagalpur News: भागलपुर से अंकित आनंद की रिपोर्ट बिहार राज्य निकाय कर्मी महासंघ के आह्वान पर भागलपुर नगर निगम के कई पदाधिकारी और कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं नगर आयुक्त के निर्देश पर गुरुवार को कई कर्मी नगर निगम पहुंच कर अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराई पर नियमित कार्य से खुद को अलग रखा। जानकारी के अनुसार भागलपुर नगर निगम में इस हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है।
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