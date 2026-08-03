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Bhagalpur News: भागलपुर: निगम कर्मियों का हड़ताल जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल सोमवार को भी जारी रही। तीन सूत्री मांगों के तहत हड़ताल कर रहे सफाईकर्मियों में गुस्सा देखा गया, खासकर बाद में स्पष्टिकरण की मांग के कारण। नगर निगम प्रशासन ने हड़ताल के दौरान दो कर्मियों से जवाब मांगा था।

Bhagalpur News: भागलपुर: निगम कर्मियों का हड़ताल जारी

Bhagalpur News: भागलपुर से अंकित आनंद की रिपोर्ट तीन सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य नगर निकाय कर्मी महासंघ के आह्वान पर चल रहा हड़ताल सोमवार को भी जारी रहा। इसको लेकर भागलपुर नगर निगम कार्यालय परिसर में नगर निगम के कर्मियों का हड़ताल जारी रहा। बता दें कि विगत शनिवार को हड़ताल के दौरान हुए हंगामा के बाद नगर निगम प्रशासन की ओर से हड़ताल पर गए दो कर्मियों से स्पष्टिकरण की मांग की थी, जिसको लेकर सोमवार को स्पष्टिकरण का जवाब देने का निर्देश दिया था। इसको लेकर सोमवार को हड़ताल पर बैठे सफाईकर्मी और भी आक्रोशित दिखे।

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