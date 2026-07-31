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Bhagalpur News: निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से कहीं जलापूर्ति ठप तो कहीं सफाई बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: तीन सूत्री मांगों को लेकर निगम कर्मचारी हड़ताल पर डीप बोरिंग बंद, पार्षदों ने खुद

Bhagalpur News: निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से कहीं जलापूर्ति ठप तो कहीं सफाई बाधित

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार से भागलपुर नगर निगम के कर्मचारी अपनी तीन सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। नगर निगम कर्मचारी महासंघ के बैनर तले संघ के अध्यक्ष विकास कुमार हरि के नेतृत्व में शुरू हुई इस हड़ताल के कारण पहले ही दिन शहर की सफाई, कार्यालयी कामकाज और जलापूर्ति व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। कर्मियों के उग्र रुख को देखते हुए गुरुवार को आयोजित होने वाली नगर निगम की सामान्य बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक को भी आनन-फानन में स्थगित करना पड़ा। ​हड़ताल का व्यापक असर नगर निगम परिसर में देखने को मिला, जहां सभी विभागों के कर्मचारी कामकाज छोड़कर धरना स्थल पर डट गए। कार्यालय के सभी कमरों में ताले लटके रहे, जिसके चलते जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, होल्डिंग टैक्स भुगतान और अन्य नागरिक सेवाओं के लिए पहुंचे 500 से अधिक लोगों को बिना काम कराए ही वापस लौटना पड़ा। संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक राज्य स्तर पर महासंघ से उनकी मांगों पर वार्ता सफल नहीं होती, तब तक यह आंदोलन पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगा.

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पानी को तरसे शहरवासी, पार्षदों ने खुद संभाली कमान

​हड़ताल का सबसे अधिक प्रभाव शहर की जलापूर्ति पर पड़ा। सुबह के वक्त बरारी वाटर वर्क्स से आंशिक पानी की आपूर्ति तो हुई, लेकिन निगम द्वारा संचालित विभिन्न वार्डों की डीप बोरिंग के कमरों में ताला लटका दिए जाने के कारण पंप नहीं चलाए जा सके। दिनभर पानी के लिए मचे हाहाकार के बीच शाम को राहत देने के लिए वार्ड संख्या 34 की पार्षद समेत कुछ अन्य वार्ड पार्षदों ने खुद पहल करते हुए बोरिंग कक्ष का ताला खुलवाया और मोटर चालू कर जलापूर्ति बहाल कराई.

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नाथनगर में सफाई प्रभावित

​नगर निगम के स्थायी सफाई कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने से सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। खासकर नाथनगर में नियमित कर्मचारी नहीं के बराबर पहुंचे। हालांकि आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत आने वाले अस्थायी कर्मियों ने कुछ इलाकों में काम जरूर किया, लेकिन वार्ड प्रभारियों के हड़ताल पर होने की वजह से मॉनिटरिंग पूरी तरह ठप रही। नाथनगर जोन जहां निगम स्वयं सफाई कराता है, वहां सुबह कचरा उठाव पूरी तरह बंद रहा, जिससे सड़कों पर गंदगी का अंबार देखने को मिला.

वार्ता का प्रयास बेनतीजा

​दोपहर के समय स्थिति को भांपते हुए नगर आयुक्त ने कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया और हड़ताल वापस लेने की अपील की। हालांकि, संघ के प्रतिनिधियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि यह हड़ताल राज्यस्तरीय आह्वान पर की गई है, इसलिए शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के बाद ही आंदोलन खत्म करने पर फैसला लिया जाएगा.

सामान्य प्रश्न

भागलपुर नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर कब गए?
भागलपुर नगर निगम के कर्मचारी गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए।
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