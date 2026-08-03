Bhagalpur News: ग्रामीणों ने रिंग बांध व सड़क निर्माण की उठाई मांग
Bhagalpur News: भागलपुर से सुल्तानगंज जाते समय बिहार के पथ निर्माण मंत्री शैलेन्द्र कुमार का अकबरनगर में स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने मंत्री से जमींदारी बांध को रिंग बांध के रूप में विकसित करने की मांग की, जिससे हजारों एकड़ कृषि भूमि सुरक्षित हो सके और बाढ़ की समस्याओं से ग्रामीणों को राहत मिले।
Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। भागलपुर से सुल्तानगंज जाने के क्रम में बिहार के पथ निर्माण मंत्री शैलेन्द्र कुमार का रविवार को अकबरनगर थाना क्षेत्र के भवनाथपुर गांव में स्वागत किया गया। किशनपुर पंचायत की मुखिया पूनम राधा राय के आवास पर सैकड़ों ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं ने मंत्री का अभिनंदन किया। मंत्री करीब 45 मिनट तक जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के बीच रहे। इस दौरान मुखिया पूनम राधा राय सहित ग्रामीणों ने सुल्तानगंज और नाथनगर प्रखंड को जोड़ने वाली जनहितकारी जमींदारी बांध को रिंग बांध के तर्ज पर विकसित कराने की मांग उठाई। ग्रामीणों ने कहा कि रिंग बांध बनने से हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि सुरक्षित होगी तथा दर्जनों गांवों को हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका से राहत मिलेगी।
मंत्री ने हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
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