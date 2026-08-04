Bhagalpur News: पर्यावरण संरक्षण हमारी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक : ईं. शैलेंद्र
Bhagalpur News: सत्यदेव महाविद्यालय परिसर में मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए
Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। बिहपुर प्रखंड के सत्यदेव महाविद्यालय परिसर में सोमवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया।
कार्यक्रम का उद्देश्य
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री सह बिहपुर विधायक ईं. शैलेंद्र शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण हमारी आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है।
युवाओं से संवाद
कार्यक्रम के बाद मंत्री ने युवाओं के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, सभी प्रकार के नशे से दूर रहने तथा विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। मंत्री ने कहा कि हरित पर्यावरण, जागरूक युवा और नशामुक्त समाज ही विकसित भारत की सशक्त आधारशिला हैं।
कार्यक्रम में उपस्थित लोग
कार्यक्रम में नवगछिया भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रो. गौतम ने अभियान की जानकारी दी। मौके पर दिनेश यादव, नितेश कुमार चौधरी, कन्हैया झा, बाल्मिकी मंडल, दिनेश चौधरी, उमेश चंद्र चौधरी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। वहीं बिहपुर स्थित एनडीए केंद्रीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों के साथ संवाद किया। इस दौरान जनसुनवाई के माध्यम से लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा उनके त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें