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Bhagalpur News: पथ निर्माण मंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बिहार के पथ निर्माण मंत्री ईं. शैलेंद्र ने बिहपुर में विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाओं को गुणवत्ता और समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। नरकटिया-नंन्हकार गंगा तटबंध का जायजा लेते हुए मंत्री ने बाढ़ सुरक्षा और समुचित निर्माण मानकों पर जोर दिया।

Bhagalpur News: पथ निर्माण मंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का किया निरीक्षण

Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री सह बिहपुर विधायक ईं. शैलेंद्र ने रविवार को प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। सबसे पहले उन्होंने नरकटिया-नंन्हकार गंगा जमींदारी तटबंध पर चल रहे फ्लड फाइटिंग कार्य का जायजा लिया। इस दौरान विभागीय जेई कविरंजन कुमार, मंतोश कुमार तथा कार्य संवेदक राजीव उर्फ नूनू चौधरी से निर्माण की प्रगति, तकनीकी पहलुओं एवं सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। मंत्री ने तटबंध पर हो रहे कार्यों की गुणवत्ता, गति एवं सुरक्षा मानकों की बारीकी से समीक्षा करते हुए कहा कि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं समय पर पूरे किए जाएं, ताकि बाढ़ के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।

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उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा से जुड़े सभी कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है तथा राज्य सरकार लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तटबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। निरीक्षण के दौरान पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि राजीव उर्फ नूनू चौधरी ने मंत्री का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने गौरीपुर स्थित सत्यदेव महाविद्यालय में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, आकर्षक एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं, बिहपुर प्रखंड की जमालपुर पंचायत के वार्ड संख्या नौ में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का भी मंत्री ने निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया।

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