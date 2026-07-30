Bhagalpur News: आज से निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, निकाला मशाल जुलूस
Bhagalpur News: भागलपुर में नगर निगम के कर्मचारियों ने तीन मुख्य मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। हड़ताल की पूर्व संध्या पर जुलूस निकाला गया जिसमें कर्मियों ने सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। प्रमुख मांगों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का नियमितीकरण और समान वेतन की व्यवस्था शामिल है।
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। अपनी तीन सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार से नगर निगम के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। हड़ताल की पूर्व संध्या पर बुधवार शाम कर्मियों ने भागलपुर नगर निगम परिसर से जुलूस निकाला और सरकार व प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। संघ के भागलपुर अध्यक्ष विकास कुमार हरि की अगुवाई में निकाले गए इस मशाल जुलूस में निगम से जुड़े कई प्रमुख पदाधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने नगर विकास और आवास विभाग की उपेक्षा पर गहरा रोष जताया।
कर्मियों की मुख्य मांगों में दैनिक वेतनभोगी, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का नियमितीकरण, ठेका व्यवस्था की समाप्ति, और समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू करना शामिल है। संघ के नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। गुरुवार से शुरू हो रही इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था, जलापूर्ति, जल निकासी और लाइट जैसी अत्यावश्यक नागरिक सेवाओं के ठप होने की पूरी संभावना है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
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