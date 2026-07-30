Bhagalpur News: सुपौल : निकाय सेवाओं पर ब्रेक, सुपौल में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, सड़कों पर उतरे कर्मचारी
Bhagalpur News: बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर राज्यभर के निकाय कर्मियों ने सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। कर्मियों ने सफाई, नियमितीकरण और आउटसोर्सिंग समाप्त करने की मांग की। प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए और मांगें मानने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला किया।
Bhagalpur News: वार्ता विफल होते ही कामकाज ठप, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान गुरुवार सुबह से सफाई, संविदा, आउटसोर्सिंग और नियमित कर्मियों ने काम किया बंद।l
प्रदर्शन की शुरुआत
नगर परिषद परिसर से निकला जुलूस, सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी के बाद धरना
मांगें
नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग खत्म करने और एसीपी/एमएसीपी लागू करने की प्रमुख मांग
सरकार को चेतावनी
महासंघ का अल्टीमेटम—'जब तक मांगें नहीं मानेंगी सरकार, तब तक नहीं लौटेंगे काम पर।'
सुपौल, हिंदुस्तान संवाददाता। तीन सूत्री मांगों को लेकर बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ (एक्टू) के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार से राज्यभर के निकाय कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई। सुपौल नगर परिषद में भी सुबह से दैनिक, संविदा, आउटसोर्सिंग और नियमित कर्मियों ने कामकाज ठप कर दिया। पहले ही दिन इसका असर शहर की सफाई व्यवस्था पर दिखने लगा। कर्मियों ने नगर परिषद परिसर में एकजुट होकर प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द मांगें मानने की अपील की।
कर्मियों की एकजुटता
सुबह बड़ी संख्या में कर्मचारी नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां से महासंघ के संरक्षक मो. असजद आलम उर्फ अप्पू के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। प्रदर्शनकारी शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इसके बाद सभी कर्मी नगर परिषद कार्यालय के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। आंदोलनकारियों ने कहा कि कई वर्षों से लंबित मांगों को लेकर सरकार से लगातार वार्ता की गई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला।
सरकार के साथ वार्ता
धरना को संबोधित करते हुए महासंघ के संरक्षक मो. असजद आलम उर्फ अप्पू ने कहा कि स्थानीय निकायों में कार्यरत हजारों कर्मचारी वर्षों से सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण और समान अधिकारों की मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ हुई ताजा वार्ता भी बेनतीजा रही, जिसके बाद कर्मचारियों के पास हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। कहा कि जब तक सरकार तीनों प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि नगर निकायों में कार्यरत दैनिक, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मी केवल सफाई कार्य ही नहीं करते, बल्कि जलापूर्ति, राजस्व संग्रह, अतिक्रमण हटाने, कार्यालयी कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में कर्मचारी वर्षों से अस्थायी व्यवस्था में काम करने को मजबूर हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा की प्रमुख मांगों में वर्षों से कार्यरत दैनिक और संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, नगर निकायों में ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर कर्मचारियों को सीधे निकाय के अधीन लाना तथा "समान कार्य के लिए समान वेतन" लागू करना शामिल है। इसके अलावा नगर निकाय कर्मियों को एसीपी/एमएसीपी योजना का लाभ और बकाया भुगतान देने की मांग भी की गई है। हड़ताल के पहले दिन नगर परिषद की नियमित गतिविधियां प्रभावित रहीं। सफाई कार्य ठप रहने से शहर के कई इलाकों में कचरा उठाव प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार यदि शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं करती है तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह हड़ताल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगी और मांगें पूरी होने तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा।
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