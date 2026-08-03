Bhagalpur News: आईजी ने कांवरिया पथ का किया निरीक्षण

Bhagalpur News: सुरक्षा का जायजा लिया, बांका एसपी भी थे साथ भागलपुर, प्रधान संवाददाता श्रावणी

Bhagalpur News: भागलपुर, प्रधान संवाददाता श्रावणी मेला शुरू होने और सावन की पहली सोमवारी से पहले कांवरिया पथ पर सुरक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जायजा लेने के लिए भागलपुर आईजी विवेक कुमार कटोरिया और सुइया पहुंचे। इस दौरान बांका एसपी अमितेश कुमार भी आईजी के साथ मौजूद रहे। आईजी ने कांवरिया पथ पर पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति का भी जायजा लिया। वे कंट्रोल रूम भी पहुंचे और वहां की की गई व्यवस्था का निरीक्षण किया। ट्रैफिक डीएसपी नीरज कुमार को ट्रैफिक संधारण को लेकर भी आईजी ने जरूरी निर्देश दिया। श्रावणी मेला को लेकर बांका में बनाए गए सहायक थानों में पुलिस की प्रतिनियुक्ति को लेकर भी जानकारी ली गई।

पुलिस की तैनाती गौरतलब है कि श्रावणी मेला को लेकर पुलिस मुख्यालय से बांका और भागलपुर जिले को काफी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और जवान मिले हैं। बांका को छह डीएसपी, 150 पदाधिकारी और 1800 जवान मिले हैं जबकि भागलपुर को छह डीएसपी, 60 पदाधिकारी और 1500 जवान उपलब्ध कराए गए हैं। उन सभी की प्रतिनियुक्ति मेला ड्यूटी में की गई है।

पहली सोमवारी के लिए तैयारी पहली सोमवारी को लेकर रविवार को पथ पर दिखा कांवरियों का जत्था। आईजी ने शनिवार और रविवार को कांवरियों की ज्यादा होने को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए। कांवरिया पथ पर पुलिस की गश्ती बनी रहे यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। जहां भी कांवरियों को सड़क पार कर दूसरी तरफ जाने का मार्ग हो वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। बांका एसपी अमितेश कुमार ने कांवरिया पथ के साथ ही अन्य जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आईजी को जानकारी दी।