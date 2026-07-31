Bhagalpur News: जर्मन हैंगर टेंट सिटी का मंत्री ने किया उद्घाटन

Bhagalpur News: रामपुर कमरांय चौक के पास अत्याधुनिक जर्मन हैंगर टेंट सिटी का निर्माण जर्मन हैंगर

Bhagalpur News: सुल्तानगंज, निज संवाददाता। श्रावणी मेला में लाखों कांवरिया श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) ने पहली बार रामपुर कमरांय चौक के पास अत्याधुनिक जर्मन हैंगर टेंट सिटी का निर्माण किया है। गुरुवार की शाम को बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री संजय कुमार सिंह ने इसका फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा नेता डॉ. रवि सुमन उर्फ अरुण मंडल, लोजपा नेता कुंदन सिंह तथा पीयूष पासवान ने मंत्री का पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र देकर गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे।

जर्मन हैंगर की सुविधाएँ मंत्री संजय कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर रामपुर कमरांय चौक के पास श्रद्धालुओं के लिए लगभग 400 लोगों की ठहरने की क्षमता वाला यह जर्मन हैंगर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। यहां फोल्डिंग बेड, तकिया, सोफा, स्वच्छ शौचालय, शुद्ध पेयजल, 24 घंटे निर्बाध बिजली और आरामदायक वातावरण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के मनोरंजन एवं जानकारी के लिए बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है, जहां धार्मिक कार्यक्रम और महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रसारित की जाएंगी।

सुरक्षित यात्रा के लिए इंतज़ाम कहा कि अजगैवीनाथ धाम से लेकर झारखंड सीमा तक कई स्थानों पर ऐसे जर्मन हैंगर बनाए गए हैं, ताकि कांवरियों को यात्रा के दौरान सुरक्षित एवं सुविधाजनक विश्राम स्थल मिल सकें। उन्होंने बताया कि विभाग की पूरी टीम 24 घंटे निगरानी में है और यदि कहीं किसी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो उसे तत्काल दूर किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि बाबा भोलेनाथ के दरबार जाने वाले हर कांवरिया को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिले।