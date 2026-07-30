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Bhagalpur News: बांका : शिक्षा मंत्री ने मधुसूदन मंदिर में की पूजा-अर्चना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने गुरुवार

Bhagalpur News: बांका : शिक्षा मंत्री ने मधुसूदन मंदिर में की पूजा-अर्चना

Bhagalpur News: बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता।बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को बांका स्थित प्रसिद्ध मधुसूदन मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की। मंदिर में उन्होंने भगवान के समक्ष प्रदेश की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। मंदिर के पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा संपन्न कराई। मंत्री के आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पूजा के बाद उन्होंने मंदिर परिसर का भ्रमण किया तथा श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थलों के संरक्षण एवं विकास के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है।

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उनके आगमन के दौरान श्रद्धालुओं में भी उत्साह का माहौल देखा गया और बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया।

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