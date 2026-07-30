Bhagalpur News: बांका : शिक्षा मंत्री ने मधुसूदन मंदिर में की पूजा-अर्चना
Bhagalpur News: बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने गुरुवार
Bhagalpur News: बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता।बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को बांका स्थित प्रसिद्ध मधुसूदन मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की। मंदिर में उन्होंने भगवान के समक्ष प्रदेश की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। मंदिर के पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा संपन्न कराई। मंत्री के आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पूजा के बाद उन्होंने मंदिर परिसर का भ्रमण किया तथा श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थलों के संरक्षण एवं विकास के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है।
उनके आगमन के दौरान श्रद्धालुओं में भी उत्साह का माहौल देखा गया और बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।