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Bhagalpur News: सीसीटीवी कैमरे चालू कराने का दिया गया निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर के डीएम ने श्रावणी मेला के दौरान शहरी क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने के लिए बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों को चालू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में थानाध्यक्ष के पत्र का हवाला देते हुए तत्काल मरम्मत की आवश्यकता जताई। इसके साथ ही, अजगैबीनाथ धाम मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य भी कराने का आदेश दिया है।

Bhagalpur News: सीसीटीवी कैमरे चालू कराने का दिया गया निर्देश

Bhagalpur News: भागलपुर। डीएम ने सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को शहरी क्षेत्र में लगे सीसीटीवी में बंद कैमरों को चालू कराने को कहा है। थानाध्यक्ष के पत्र को आधार बनाकर कहा गया कि श्रावणी मेला के आयोजन के दृष्टिगत शहरी क्षेत्र में निरीक्षण के क्रम में कुछ स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा बंद अवस्था में पाया गया है। मेला अवधि में श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए विधि-व्यवस्था के संधारण के लिए शहरी क्षेत्र में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण कराकर बंद पड़े कैमरों की अविलम्ब मरम्मत कराया जाना जरूरी है। डीएम ने अजगैबीनाथ धाम मंदिर एवं मंदिर परिसर में लाइटिंग तथा सौन्दर्यीकरण का कार्य भी कराने को कहा है।

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