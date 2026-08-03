Bhagalpur News: 200 किलोमीटर दूर सुन्दरनाथ धाम चले पैदल कांवरिया
Bhagalpur News: नवगछिया के एक युवक ने सुल्तानगंज से जल भरकर 200 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अररिया जिला के सुन्दरनाथधाम के लिए निकल पड़े हैं। उन्होंने तीन जलपात्र अलग-अलग उद्देश्य से भरे हैं। इसकी यात्रा 25 दिनों में पूरी होगी। यात्रा के दौरान उनके दोस्तों और परिवार के लिए जल लाना उनकी श्रद्धा का प्रतीक है।
Bhagalpur News: नवगछिया, निज संवाददाता। सुल्तानगंज से जल भरकर नवगछिया होते हुए एक बोलबम कांवरिया लगभग 100 किलो जल लेकर 200 किलोमीटर की दूरी तय कर अररिया जिला के सुन्दरनाथधाम तक का सफर तय कर रहे हैं। युवक अमर आमगाछी, जिला अररिया बिहार के रहने वाले हैं। तीन पात्र में अलग-अलग जल दोनों तरफ लेकर वह लंबी यात्रा पर निकले हैं। युवक ने बताया कि एक जलपात्र उनके माता-पिता के लिए, एक जब युवक ने अररिया से अटारी बॉर्डर दौड़कर सफर पूरा किया था उसके लिए और एक जलपात्र उनके दोस्तों के लिए लेकर जा रहे हैं। युवक के साथ और कुछ साथी हैं और एक छोटी गाड़ी चल रही है।
लगभग 25 दिनों का यह सफर पूरा करके वो सुंदरनाथ धाम पहुंचेंगे। नवगछिया जीरोमाइल में नीरज राय, रजनीकांत, सोनू सिंह आदि ने उन्हें जूस और फल खिलाकर महादेव से उनकी सफल यात्रा की कामना की।
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