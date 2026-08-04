Bhagalpur News: सड़क योजना में 60.82 लाख के गबन की जांच की मांग
Bhagalpur News: बिहपुर में भाकपा के प्रतिनिधिमंडल ने बीडीओ को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 2019 में बनी पीसीसी सड़क के नाम पर 60.82 लाख रुपये के सरकारी धन के गबन का आरोप लगाया गया। नेताओं ने कहा कि नए निर्माण कार्य का कोई प्रमाण नहीं है। मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई।
Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। भाकपा के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को बिहपुर प्रखंड कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के नाम बीडीओ अभिनव भारती को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जिला कार्यकारिणी सदस्य निरंजन चौधरी ने किया। ज्ञापन में बभनगामा पंचायत में वर्ष 2019 में बनी पीसीसी सड़क के नाम पर दोबारा 60.82 लाख रुपये की योजना दिखाकर सरकारी राशि के कथित गबन का आरोप लगाया गया है। भाकपा नेताओं ने कहा कि मौके पर कोई नया निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जबकि दो शिलापट्ट लगाए गए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की।
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