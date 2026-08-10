Bhagalpur News: निगम की सुस्ती से फाइलों में सिमटीं शहर के विकास की योजनाएं

Bhagalpur News: समय पर प्रक्रिया के बाद भी धरातल पर काम ठप ​52 परियसोजनाओं के संवेदकों की

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम की कार्यशैली और प्रशासनिक ढिलाई के कारण शहर में विकास योजनाएं रफ्तार नहीं पकड़ पा रही हैं। टेंडर प्रक्रिया से लेकर निर्माण शुरू होने तक में महीनों का वक्त बीत जाने के बाद भी योजनाएं धरातल पर उतरने को तरस रही हैं। हाल ही में निगम द्वारा जारी 52 योजनाओं के संवेदकों (ठेकेदारों) की सूची ने इस पूरी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। स्थिति यह है कि चार महीने में टेंडर निकाला गया। पूरी प्रक्रिया पूरी करने के दो महीने बाद वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है। इतने लंबे इंतजार के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाता। कई योजनाओं में तो वर्क ऑर्डर मिलने के बाद भी संवेदक काम शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। वहीं, कुछ परियोजनाओं में संवेदकों ने शुरुआती खानापूरी कर काम को अधर में ही छोड़ दिया है।

योजनाओं की स्थिति ​अगर इन 52 योजनाओं की बात की जाए तो उनमें अधिकांश प्याऊ सहित सड़क और नाला निर्माण की परियोजनाएं शामिल हैं। जिसमें वार्ड संख्या 8 स्थित सड़क और नाला निर्माण की दो योजनाएं और एक प्याऊ निर्माण की योजना शामिल है। वहीं वार्ड संख्या 50 में प्याऊ का निर्माण का भी निर्माण अब तक शुरू नहीं हो सका है। इधर वार्ड संख्या 8 के पार्षद मो. जाबिर असांरी का कहना है कि निगम प्रशासन द्वारा पूर्व में कई बार अल्टीमेटम दिए जाने के बावजूद ठेकेदारों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वार्ड संख्या 50 के पार्षद पंकज गुप्ता ने बताया कि निगम प्रशासन की इस अनदेखी और ढुलमुल रवैये का सीधा खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है।

निर्माण कार्य में देरी नगर निगम के योजना शाखा प्रभारी मो. रेहान अहमद ने बताया कि कुछ माह पूर्व 200 परियोजनाओं का टेंडर निकाला गया था, जिनमें से 148 परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है या फिर अंतिम चरण में है। वहीं 52 परियोजनाओं के निरीक्षण में यह बात सामने आई है कि यहां संवेदक द्वारा या तो प्रारंभिक कार्य कर के छोड़ दिया गया है या फिर कार्य ही शुरू नहीं हुआ है। उक्त परियोजनाओं के संवेदकों को आगामी मंगलवार को तलब किया गया है। सभी को चेतावनी दी गई है कि अगर परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया तो उन्हें डिबार कर उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट को जब्त कर लिया जाएगा।