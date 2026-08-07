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Bhagalpur News: सहरसा: संगठन को मजबूत करने का आह्वान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सहरसा के पटुआहा स्थित भाजपा कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल ठाकुर के आगमन पर एक जिला बैठक और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष साजन शर्मा ने की, जबकि संचालन जिला महामंत्री शिव भूषण सिंह ने किया। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई।

Bhagalpur News: सहरसा: संगठन को मजबूत करने का आह्वान

Bhagalpur News: सहरसा से नीरज की रिपोर्ट सहरसा, नगर संवाददाता। पटुआहा स्थित भाजपा कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष सह बिहार विधान परिषद सदस्य, कोसी क्षेत्रीय प्रभारी अनिल ठाकुर के आगमन पर जिला बैठक सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष साजन शर्मा एवं संचालन जिला महामंत्री शिव भूषण सिंह ने किया। विधान पार्षद ने संगठन मज

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