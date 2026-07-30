Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: लखीसराय : श्रावणी मेला उद्घाटन: अशोकधाम के समग्र विकास, प्राकृतिक खेती और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: लखीसराय के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने श्रावणी मेला-2026 के अवसर पर अशोकधाम मंदिर परिसर में कहा कि इस जगह को धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता है। उन्होंने शिवगंगा परियोजना का उल्लेख किया, जिसकी कीमत बढ़ा कर 14 करोड़ रुपये की गई है।

Bhagalpur News: लखीसराय : श्रावणी मेला उद्घाटन: अशोकधाम के समग्र विकास, प्राकृतिक खेती और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का संकल्प

Bhagalpur News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि । श्रावणी मेला-2026 के शुभारंभ अवसर पर अशोकधाम मंदिर परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अशोकधाम को राज्य के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि अशोकधाम में शिवगंगा निर्माण उनके लिए केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि एक संकल्प है। उन्होंने दिवंगत चिकित्सक डा श्याम सुंदर सिँह को याद करते हुए कहा कि उनका सपना शिवगंगा का निर्माण था, जिसे सरकार साकार कर रही है। मंत्री ने कहा कि पहले शिवगंगा की अनुमानित लागत तीन करोड़ रुपये थी, लेकिन अब इसे विस्तारित स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने महादेव की महिमा का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके जीवन में कई ऐसे अवसर आए, जब बाबा भोलेनाथ की कृपा का अनुभव हुआ। उन्होंने सनातन संस्कृति को भारत की आत्मा बताते हुए कहा कि इक्कीसवीं सदी भारत की है और सभी का दायित्व है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएं।

ये भी पढ़ें:श्रावणी मेला उद्घाटन: अशोकधाम के समग्र विकास, प्राकृतिक खेती और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का संकल्प

परियोजनाओं की लागत

उन्होंने बताया कि लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से अटल कला भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 600 से 700 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। वहीं, शिवगंगा परियोजना पर लगभग 14 करोड़ रुपये तथा लाली पहाड़ी के पर्यटन विकास के लिए 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा ईएसआई अस्पताल और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास की दिशा में भी कार्य चल रहा है।

ये भी पढ़ें:श्रावणी मेला 2026 : अशोकधाम में सुरक्षा व्यवस्था पर डीएम व एसपी ने अधिकारियों व पुलिस बल को दिए विस्तृत निर्देश

श्रावणी मेला की तैयारी

मंत्री ने कहा कि श्रावणी मेला के लिए पहले 25 लाख रुपये मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 75 लाख और अब लगभग 1.13 करोड़ रुपये किया गया है। उन्होंने मंदिर ट्रस्ट से अन्नपूर्णा भोजनालय में श्रद्धालुओं को रियायती दर पर सात्विक भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का आग्रह किया और कहा कि अशोकधाम आने वाला कोई भी श्रद्धालु भूखा नहीं लौटेगा।

कृषि और पर्यटन के विकास

उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक जिले और प्रखंड की विशेष कृषि उपज को पहचान दिलाई जाएगी। साथ ही लखीसराय, सिमरिया, रामेश्वर धाम, सिंगरी सिद्धधाम, दुखहरण बाबा, लाली पहाड़ी सहित धार्मिक स्थलों को जोड़कर पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन और कृषि के विकास से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा लखीसराय धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से नई पहचान बनाएगा।

सामान्य प्रश्न

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अशोकधाम के विकास के लिए कितने करोड़ रुपये की परियोजना की घोषणा की है?
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शिवगंगा परियोजना पर लगभग 14 करोड़ रुपये की लागत की घोषणा की है।
ये भी पढ़ें:लखीसराय : श्रावणी मेला: शृंगीऋषि धाम में वन विभाग से तत्काल सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Bhagalpur Latest News Bhagalpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।