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Bhagalpur News: राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार है खाद्य सुरक्षा: कुलाधिपति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: फोटो है : कई सामग्रियों का किया गया विमोचन 17वें स्थापना दिवस का हुआ

Bhagalpur News: राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार है खाद्य सुरक्षा: कुलाधिपति

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। देश में खाद्य सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार है। देश के किसानों के सामने मौसम परिवर्तन सहित कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से लड़ने के लिए विवि के शोध-अनुसंधान सहायक होते हैं। कृषि में तेजी से तकनीकी आधारित बदलाव हो रहे हैं। जरूरी है कि विवि में जो शोध किसानों के लिए किए जा रहे हैं, वे लैब से खेतों तक पहुंचे। युवाओं को नवाचार पर फोकस करने की जरूरत है, तभी उद्यमिता के माध्यम से विकसित बिहार एवं विकसित भारत के निर्माण में योगदान होगा। यह बातें बुधवार को बिहार के राज्यपाल-सह-कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैय्यद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने बिहार कृषि विवि (बीएयू) के 17वें स्थापना दिवस के मौके पर कही। उन्होंने बिहार लोकभवन से ऑनलाइन जुड़कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ‘एग्री ग्रंथ’ (एआई आधारित आरएजी चैटबोट), इंस्टेंट लो-कॉस्ट ब्लू टी, रॉ जैकफ्रूट फ्लोर, हनी स्पून, कटहल के बीजों से निर्मित आटा एवं विवि की उपलब्धियों पर आधारित शार्ट फिल्म का लोकार्पण किया। उन्होंने अपने संबोधन में लगातार उपलब्धियों के लिए कुलपति को बधाई दी। अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलन किया। विद्यार्थियों द्वारा कुलगीत की प्रस्तुति दी गई।

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कार्यक्रम का संचालन

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. दुनिया राम Singh ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। किसी कृषि विवि की उपलब्धियों का आकलन केवल उसके निर्मित भवनों, स्थापित प्रयोगशालाओं अथवा प्रकाशित शोधपत्रों से नहीं किया जा सकता। उसकी वास्तविक प्रगति का मापदंड वे किसान हैं जिनके जोखिम कम हुए हैं, वे विद्यार्थी हैं जिनका भविष्य अधिक सुदृढ़ हुआ है, वे गांव हैं जहां प्रौद्योगिकी ने आय के नए स्रोत उत्पन्न किए हैं तथा वे स्थानीय उत्पाद हैं जिन्हें नई पहचान, बेहतर गुणवत्ता और व्यापक बाजार मूल्य प्राप्त हुआ है।

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बीएयू की उपलब्धियां

इस मौके पर धन्यवाद ज्ञापन डॉ. चंदा कुशवाहा ने किया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में सांसद अजय कुमार मंडल, कहलगांव विधायक ई. शुभानंद मुकेश सहित बीएसी की प्राचार्य डॉ. रूबी कुमारी, विवि के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ. आरके सोहाने, निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र डॉ. फिजा अहमद, निदेशक अनुसंधान डॉ. एके सिंह, कृषि डीन डॉ. एके साह, निदेशक प्रशासन डॉ. राजेश कुमार सहित काफी संख्या में वैज्ञानिक, विवि के शोधार्थी, विद्यार्थी सहित अन्य मौजूद थे।

संस्थान की प्रगति

कार्यक्रम में भौतिक रूप से उपस्थित बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं सूचना-जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि 16 वर्ष कोई बहुत लंबा समय नहीं होता, लेकिन संकल्प, निष्ठा और समर्पण के साथ अल्प अवधि में भी लंबी उपलब्धियों का सफर तय किया जा सकता है। बीएयू की उपलब्धियां उसकी आयु से कहीं अधिक बड़ी है। ऑनलाइन माध्यम से जुड़े बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बीएयू पिछले 16 वर्षों से कृषि अनुसंधान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा किसानोन्मुखी तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह संस्थान भविष्य में भी कृषि क्षेत्र में नवाचार और किसान कल्याण के नए आयाम स्थापित करता रहेगा।

सम्मान और पुरस्कार

भागलपुर, वरीय संवाददाता। बिहार कृषि विवि (बीएयू), सबौर के 17वें स्थापना दिवस पर बुधवार को कई प्रतियोगिताओं के विजेता सहित वैज्ञानिक, किसानों व अन्य को कुलपति प्रो. दुनिया राम सिंह सहित अन्य अतिथियों ने सम्मानित किया। श्रेष्ठ शोध प्रकाशन के लिए विवि की डीएसडब्ल्यू डॉ. श्वेता शांभवी सहित, डॉ. मणिभूषण, डॉ. सतीश कुमार, डॉ. संजय सहाय, डॉ. शशांक शेखर सोलंकी, डॉ. शाजीदा बानो, आदित्य सिन्हा, डॉ. अशोक कुमार, डॉ. प्रेम प्रकाश को सम्मानित किया गया।

श्रेष्ठ किसान का सम्मान उद्यानिकी में अररिया के अब्दुल रहमान, समेकित कृषि प्रणाली में जहानाबाद के सूरज कुमार (जहानाबाद), वैल्यू एडिशन में कहलगांव की शीला कुमारी, पशु विज्ञान एवं मत्स्य में बांका की नीलम कुमारी, श्रीअन्न (मिलेट्स) में भोजपुर के रवीन्द्र कृष्ण सिंह एवं मखाना में सुपौल के अमित कुमार शामिल हैं। बेहतर स्टार्टअप सम्मान से बुद्धिसेन बिट्टू एवं रश्मि कुमारी को पुरस्कृत किया गया। चार मिनट में शोध निष्कर्ष प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर प्रगति कुमारी, जयश्री नायक एवं अपराजिता शालिनी, द्वितीय स्थान पर आराध्या राज, अनुराग मिश्रा, गोपी रेड्डी एवं उदय किरण और तृतीय स्थान पर आए कुमारी सिबी रानी, उत्कर्ष चतुर्वेदी एवं सुपर्णा मुखर्जी को पुरस्कृत किया गया।

सामान्य प्रश्न

बीएयू का 17वां स्थापना दिवस कब मनाया गया?
बीएयू का 17वां स्थापना दिवस बुधवार को मनाया गया।
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