Bhagalpur News: बीएयू ने जारी किया एमएससी-पीएचडी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट

Bhagalpur News: सूची वेबसाइट पर जारी, एक हजार से अधिक सफल छह और सात अगस्त को होगी

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। बिहार कृषि विवि (बीएयू) सबौर ने एमएससी और पीएचडी प्रवेश परीक्षाओं का परिणाम जारी कर दिया है। दोनों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में 1220 विद्यार्थी सफल हुए हैं। इसमें पीएचडी के लिए 275 जबकि एमएससी के लिए 945 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। उनकी सूची विवि की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। अब सफल अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की शुरुआत होगी।

काउंसिलिंग की प्रक्रिया एमएससी के लिए छह और सात अगस्त को कर्पूरी ऑडिटोरियम में काउंसिलिंग होगी। छह अगस्त को एक से 450 रोल नंबर तक जबकि सात अगस्त को 451 से 945 रोल नंबर तक के अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होगी। यह 10.00 बजे से 5.00 बजे तक होनी तय है। 19 जुलाई को परीक्षा का आयोजन किया गया था।

आवश्यक दस्तावेज काउंसिलिंग के दिन अभ्यर्थियों को संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति और तीन फोटो कॉपी का सेट लाना अनिवार्य है। काउंसिलिंग के बाद रैंक, मेरिट और सीट उपलब्धता के आधार पर नामांकन होगा। इसके लिए आधार कार्ड, दसवीं से लेकर स्नातक के सभी दस्तावेज, बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ऑरिजनल कास्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सहित अन्य दस्तावेज शामिल हैं।

नामांकन शुल्क जो भी अर्हता वाले अभ्यर्थी होंगे, उनका काउंसिलिंग के दिन ही नामांकन होगा। नामांकन की प्रक्रिया के लिए शुल्क कैशलेस तरीके से लिया जाएगा। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और बीसी अभ्यर्थियों के लिए 8503 रुपये, ईबीसी के लिए 7003 रुपये और एससी-एसटी के लिए 6703 रुपये नामांकन शुल्क रखा गया है। इसकी अधिसूचना कुलपति प्रो. दुनिया राम सिंह के आदेश पर कुलसचिव डॉ. मिजानुल हक ने जारी की है。