Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से होगी मानव बल की आपूर्ति, लॉटरी से हुआ चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अब मानव बल की आपूर्ति आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से करेगी। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद चार एजेंसियों को चयनित किया गया। अंतिम चयन के लिए लॉटरी का सहारा लिया गया है।

Bhagalpur News: आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से होगी मानव बल की आपूर्ति, लॉटरी से हुआ चयन

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम के बाद अब भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में मानव बल की आपूर्ति अब आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निविदा की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। भागलपुर स्मार्ट सिटी के पीआरओ पंकज कुमार ने बताया कि मैनपावर सप्लाई के लिए आमंत्रित की गई निविदा में कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया था। जांच के बाद चार आउटसोर्सिंग एजेंसियों को पैनल में शामिल किया गया। इसके बाद अंतिम चयन के लिए लॉटरी का सहारा लिया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Outsourcing अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।