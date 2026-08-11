Bhagalpur News: आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से होगी मानव बल की आपूर्ति, लॉटरी से हुआ चयन
Bhagalpur News: भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अब मानव बल की आपूर्ति आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से करेगी। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद चार एजेंसियों को चयनित किया गया। अंतिम चयन के लिए लॉटरी का सहारा लिया गया है।
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम के बाद अब भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में मानव बल की आपूर्ति अब आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निविदा की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। भागलपुर स्मार्ट सिटी के पीआरओ पंकज कुमार ने बताया कि मैनपावर सप्लाई के लिए आमंत्रित की गई निविदा में कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया था। जांच के बाद चार आउटसोर्सिंग एजेंसियों को पैनल में शामिल किया गया। इसके बाद अंतिम चयन के लिए लॉटरी का सहारा लिया गया।
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