Bhagalpur News: भागलपुर : सुरक्षा को ध्यान में रख पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान
Bhagalpur News: भागलपुर पुलिस ने अपराध की रोकथाम और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान चलाया। पुलिस ने प्रमुख चौक-चौराहों पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहन जांच की, साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की।
Bhagalpur News: भागलपुर। अपराध की रोकथाम, विधि-व्यवस्था संधारण एवं आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भागलपुर पुलिस ने गुरुवार की सुबह जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इसी क्रम में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल द्वारा विभिन्न प्रमुख चौक-चौराहों एवं संवेदनशील स्थानों पर वाहन जांच की गई। जांच के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की गहन जांच की गई और वाहन चालकों से आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई।
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