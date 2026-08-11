Bhagalpur News: 5000 स्ट्रीट लाइट की खरीद प्रक्रिया तेज, 10 कंपनियों ने ली रुचि
Bhagalpur News: भागलपुर नगर निगम ने शहर की गलीयों और सड़कों को रोशन करने के लिए 5,000 स्ट्रीट लाइटों की खरीदारी की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। निविदा बार-बार रद्द होने के कारण यह प्रक्रिया लंबित थी। अब निगम ने 10 कंपनियों से तकनीकी दस्तावेज जमा कराए हैं और जल्द ही प्रक्रिया पूरी करने की योजना है।
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। शहर की गलियों और मुख्य सड़कों को रोशन करने के लिए नगर निगम की ओर से करीब 5,000 स्ट्रीट लाइटों की खरीदारी की कवायद तेज हो गई है। बार-बार निविदा रद्द होने के कारण लंबे समय से अटकी इस खरीद प्रक्रिया को इस बार नगर निगम हर हाल में पूरा करने में जुटा है। निगम द्वारा हाल ही में जारी टेंडर में करीब 10 कंपनियों ने भाग लेते हुए अपने तकनीकी दस्तावेज जमा किए हैं। फिलहाल निगम प्रशासन द्वारा इन कागजातों की जांच की जा रही है। इसी बीच, प्रक्रिया के दौरान एक कंपनी की ओर से दावा-आपत्ति भी दर्ज कराई गई है।
निगम अधिकारियों का कहना है कि आपत्तियों का निष्पादन कर जल्द ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिससे शहरवासियों को जल्द अंधेरे से राहत मिलेगी।
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