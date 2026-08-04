Bhagalpur News: निगम को कनकैथी में मिली 10 एकड़ अतिरिक्त जमीन, विकास योजनाओं का रास्ता साफ
Bhagalpur News: एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना के तहत वृहद सेंटर बनाने की है योजना कचरा प्रबंधन के
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशासन द्वारा नगर निगम भागलपुर को कनकैथी में 10 एकड़ अतिरिक्त जमीन सौंप दी गई है। जमीन का हस्तांतरण होने से निगम की कई लंबित और नई विकास परियोजनाओं का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया है। इस भूमि पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किए जाने की संभावना है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, हस्तांतरित भूमि का उपयोग कई महत्वपूर्ण नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए किया जाएगा। इसमें सबसे प्रमुख योजना आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण पाने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) योजना है। कनकैथी में एक वृहद एबीसी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए एजेंसी का चयन कर वर्क ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है, जिससे अब जल्द कार्य शुरू होने की उम्मीद है。
कई योजनाओं का होना है क्रियान्वयन
इसके अलावा, कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से इसी जमीन पर एक आधुनिक बायोगैस प्लांट स्थापित करने की योजना है। इससे शहर के गीले कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण संभव हो सकेगा। साथ ही, नगर निगम अपने विशाल वाहन बेड़े के रखरखाव और ईंधन प्रबंधन को सुचारू बनाने के लिए यहां एक समर्पित ‘री-फ्यूलिंग सेंटर’ का निर्माण करने पर भी विचार कर रहा है। लोक स्वच्छता पदाधिकारी शशि भूषण सिंह ने बताया कि इस अतिरिक्त जमीन के मिलने से नगर निगम अपनी दीर्घकालिक विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में सक्षम होगा, जिससे शहरवासियों को आने वाले दिनों में सीधा लाभ मिलेगा।
प्रश्नोत्तरी
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें