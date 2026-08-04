Bhagalpur News: निगम को कनकैथी में मिली 10 एकड़ अतिरिक्त जमीन, विकास योजनाओं का रास्ता साफ

Bhagalpur News: ​भागलपुर, वरीय संवाददाता। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशासन द्वारा नगर निगम भागलपुर को कनकैथी में 10 एकड़ अतिरिक्त जमीन सौंप दी गई है। जमीन का हस्तांतरण होने से निगम की कई लंबित और नई विकास परियोजनाओं का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया है। इस भूमि पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किए जाने की संभावना है। ​नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, हस्तांतरित भूमि का उपयोग कई महत्वपूर्ण नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए किया जाएगा। इसमें सबसे प्रमुख योजना आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण पाने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) योजना है। कनकैथी में एक वृहद एबीसी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए एजेंसी का चयन कर वर्क ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है, जिससे अब जल्द कार्य शुरू होने की उम्मीद है。