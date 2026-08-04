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Bhagalpur News: निगम को कनकैथी में मिली 10 एकड़ अतिरिक्त जमीन, विकास योजनाओं का रास्ता साफ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: ​एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना के तहत वृहद सेंटर बनाने की है योजना ​कचरा प्रबंधन के

Bhagalpur News: निगम को कनकैथी में मिली 10 एकड़ अतिरिक्त जमीन, विकास योजनाओं का रास्ता साफ

Bhagalpur News: ​भागलपुर, वरीय संवाददाता। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशासन द्वारा नगर निगम भागलपुर को कनकैथी में 10 एकड़ अतिरिक्त जमीन सौंप दी गई है। जमीन का हस्तांतरण होने से निगम की कई लंबित और नई विकास परियोजनाओं का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया है। इस भूमि पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किए जाने की संभावना है। ​नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, हस्तांतरित भूमि का उपयोग कई महत्वपूर्ण नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए किया जाएगा। इसमें सबसे प्रमुख योजना आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण पाने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) योजना है। कनकैथी में एक वृहद एबीसी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए एजेंसी का चयन कर वर्क ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है, जिससे अब जल्द कार्य शुरू होने की उम्मीद है。

कई योजनाओं का होना है क्रियान्वयन

​इसके अलावा, कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से इसी जमीन पर एक आधुनिक बायोगैस प्लांट स्थापित करने की योजना है। इससे शहर के गीले कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण संभव हो सकेगा। साथ ही, नगर निगम अपने विशाल वाहन बेड़े के रखरखाव और ईंधन प्रबंधन को सुचारू बनाने के लिए यहां एक समर्पित ‘री-फ्यूलिंग सेंटर’ का निर्माण करने पर भी विचार कर रहा है। लोक स्वच्छता पदाधिकारी शशि भूषण सिंह ने बताया कि इस अतिरिक्त जमीन के मिलने से नगर निगम अपनी दीर्घकालिक विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में सक्षम होगा, जिससे शहरवासियों को आने वाले दिनों में सीधा लाभ मिलेगा।

प्रश्नोत्तरी

नगर निगम को मिली अतिरिक्त जमीन का उद्देश्य क्या है?
नगर निगम को कनकैथी में मिली अतिरिक्त जमीन का उपयोग कई महत्वपूर्ण नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए किया जाएगा।
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