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Bhagalpur News: तिलकामांझी चौक शनि मंदिर के स्वरूप से नहीं होगी छेड़छाड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर नगर निगम ने तिलकामांझी चौक के सुंदरीकरण कार्य के तहत शनि मंदिर के प्रबंध में पहल तेज कर दी है। निगम ने श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए आश्वासन दिया कि मंदिर के मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पुजारी ने इस पहल का स्वागत किया है।

Bhagalpur News: तिलकामांझी चौक शनि मंदिर के स्वरूप से नहीं होगी छेड़छाड़

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। तिलकामांझी चौक के सुंदरीकरण कार्य के तहत समाधि स्थल के समीप स्थित शनि मंदिर को भी व्यवस्थित करने की दिशा में भागलपुर नगर निगम ने पहल तेज कर दी है। रोजाना आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम ने स्पष्ट किया है कि सुंदरीकरण के दौरान मंदिर के मूल स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।​इस सिलसिले में नगर निगम की योजना शाखा के प्रभारी रेहान अहमद ने मंदिर के मुख्य पुजारी बाबा आनंद झा सहित मंदिर से जुड़े सदस्यों से बातचीत की। वार्ता के दौरान योजना शाखा प्रभारी ने पुजारी को भरोसा दिलाया कि श्रद्धालुओं के आने-जाने के लिए स्मारक स्थल की ओर से ही मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा।

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हालांकि, मंदिर के लिए अलग से कोई अतिरिक्त नया रास्ता बनाने की योजना नहीं है। निगम के आश्वस्त करने पर पुजारी ने भी चौक के सुंदरीकरण कार्य पर अपनी पूर्ण सहमति जताते हुए सहयोग की बात कही। पुजारी आनंद झा ने बताया कि नगर निगम की इस पहल से जहां एक ओर तिलकामांझी चौक का सौंदर्य निखरेगा, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं को भी बिना किसी बाधा के पूजा-अर्चना करने की सुविधा मिलती रहेगी।

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