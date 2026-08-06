Bhagalpur News: भागलपुर : जलजमाव से मच्छरों की तादाद बढ़ने लगी
Bhagalpur News: भागलपुर से गौतम वेदपाणि की रिपोर्ट... शहर के नगर निगम की हड़ताल के कारण
Bhagalpur News: भागलपुर से गौतम वेदपाणि की रिपोर्ट... शहर के नगर निगम की हड़ताल के कारण जगह-जगह कूड़ा पसरा हुआ है, साथ ही जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। इस कारण मच्छरों की तादाद काफी बढ़ गई है। साथ ही मलेरिया जैसे मच्छरजनित रोगों से लोग पीड़ित होने लगे हैं। इधर, मायागंज अस्पताल के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. राजकमल चौधरी के अनुसार राज्य के अन्य जिलों में डेंगू के मरीज मिलने लगे हैं। उन्होंने लोगों से अपने घर के आसपास जलजमाव को हटाने की अपील की है।
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