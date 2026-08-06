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Bhagalpur News: ट्रैक्टर चोरी के मामले में तीन अभियुक्त दोषी करार, आज सजा के बिंदुओं पर होगी सुनवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने पीरपैंती थाना क्षेत्र में हुए ट्रैक्टर चोरी मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। न्यायालय की सुनवाई में अपर लोक अभियोजक पवन कुमार ठाकुर ने सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा। सजा की सुनवाई आज (गुरुवार) को होगी। अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 414 के तहत दोषी पाया गया है।

Bhagalpur News: ट्रैक्टर चोरी के मामले में तीन अभियुक्त दोषी करार, आज सजा के बिंदुओं पर होगी सुनवाई

Bhagalpur News: भागलपुर। भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने पीरपैंती थाना क्षेत्र में हुए ट्रैक्टर चोरी के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदुओं पर आज गुरुवार को सुनवाई की जाएगी। दोषी करार दिये गए तीनों अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 414 के तहत दोषी पाया गया है। न्यायालय की सुनवाई में अपर लोक अभियोजक पवन कुमार ठाकुर सरकार का पक्ष रख रहे हैं। 21 मई 2018 को ट्रैक्टर चोरी के मामले में पीरपैंती थाना पुलिस ने छापेमारी कर तीनों अभियुक्तों के पास से चोरी गई ट्रैक्टर के विभिन्न पार्ट्स की बरामदगी की गई।

मामले की प्राथमिकी पीरपैंती थाने में दर्ज की गई थी।

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