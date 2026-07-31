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Bhagalpur News: नगर निगम के अधिकारियों ने किया कांवरिया मांर्ग का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर नगर निगम ने श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों के आवागमन को सरल बनाने के लिए दो नए वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं। भोलानाथ पुल से इशाकचक मार्ग पर फ्लाईओवर निर्माण के कारण हो रहे जाम के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया। प्रशासन ने जलजमाव की समस्या को हल करने के लिए भी काम शुरू करने की योजना बनाई है।

Bhagalpur News: नगर निगम के अधिकारियों ने किया कांवरिया मांर्ग का निरीक्षण

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। श्रावणी मेले में कांवरियों के सुगम आवागमन को लेकर नगर निगम ने दो नए वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं। भोलानाथ पुल से इशाकचक मार्ग पर बन रहे फ्लाईओवर के कारण लगने वाले जाम को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। गुरुवार को उपनगर आयुक्त राजेश पासवान, सिटी मैनेजर अली असगर और कार्यालय अधीक्षक रेहान अहमद ने इशाकचक मार्ग का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य से उत्पन्न समस्या के बाद पहला मार्ग कचहरी चौक से भीखनपुर चौक, जीसी बनर्जी रोड, एनजी चटर्जी रोड, अद्भुत हनुमान मंदिर के समीप डिक्शन मार्ग, लोहिया पुल और अलीगंज चौक होते हुए निर्धारित किया गया है।

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दूसरा मार्ग कचहरी चौक से पटल बाबू मार्ग और लोहिया पुल होकर अलीगंज की ओर रहेगा। वहीं, हुसैनाबाद में जलजमाव की समस्या दूर करने के लिए शनिवार से मिट्टी और डस्ट से फ्लैंक निर्माण का कार्य शुरू होगा।

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