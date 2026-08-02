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Bhagalpur News: खगड़िया: छापेमारी में दो सगे भाई गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बेलदौर पुलिस ने दो भाईयों, पानो यादव और इंदल यादव, को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी न्यायिक हिरासत में हुई। आरोपियों पर कोर्ट में नालिसी वाद दायर हुआ था और पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि फरार आरोपितों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई चल रही है।

Bhagalpur News: खगड़िया: छापेमारी में दो सगे भाई गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में

Bhagalpur News: बेलदौर से जीतेंद्र पुलिस ने दो सगे भाईयों को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार सगे भाईयों का पहचान पीरनगरा पंचायत के वार्ड नंबर नौ निवासी स्वर्गीय जामुन यादव के पुत्र पानो यादव एवं इंदल यादव के रूप में की गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी पर कोर्ट में नालिसी वाद दायर हुआ था, जिसमें पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इधर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि फरार आरोपितों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।

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