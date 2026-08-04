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Bhagalpur News: बांकीपुर में पीके की जीत पर कार्यकर्ताओं ने दी बधाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संरक्षक प्रशांत किशोर की जीत पर उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। जीत की घोषणा होते ही कार्यकर्ता एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर कई समर्थकों ने खुशी का इजहार किया है।

Bhagalpur News: बांकीपुर में पीके की जीत पर कार्यकर्ताओं ने दी बधाई

Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संरक्षक प्रशांत किशोर की जीत पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। जीत की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और खुशी का इजहार किया। बधाई देने वालो में मो. इरफान, जाकिर, अभिषेक, राकेश, रौशन, रामदुलार आदि हैं।

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